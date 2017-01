Martorell ha donat 1.204 subvencions a famílies en situació econòmica difícil

El 2016 l'Ajuntament de Martorell va donar un total de 1.204 subvencions que depenen del Pla d'Ajut a les Famílies que gestiona el Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones. Aquestes subvencions han beneficiat 839 famílies martorellenques, que suposen un total de 2.315 persones, segons dades que ha fet públic el consistori mateix per mitjà del seu espai web.

Aquests ajuts s'han destinat a cobrir necessitats relacionades amb l'alimentació i la higiene bàsiques; l'accés als menjadors escolars, les llars d'infants i les activitats d'estiu; els subministraments bàsics de la llar (aigua, llum i gas) i l'autonomia familiar (amb estades temporals en residència).

En aquesta mateixa nota de referència, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, afirmava que «els ajuntaments som l'administració més propera, a la qual s'adrecen els ciutadans quan tenen un problema, i nosaltres fem mans i mànigues per ajudar aquells que ho necessiten».

La regidora de Benestar Social, Cristina Dalmau, posa èmfasi que el 2016 s'han incrementat les persones que reben aquests suports. «No només parlem d'ajuts de necessitats materials, com aliments, sinó també dels relacionals, com moltes de les activitats que fa el Patronat. Seguirem per aquest camí perquè així ajudem tots els martorellencs a desenvolupar la seva vida de manera molt més normalitzada».

Dalmau també ha afegit que aquestes ajudes van més enllà de la subvenció i inclouen un seguiment del personal tècnic del Patronat de Serveis d'Atenció a les Persones per incidir en les causes de la situació d'urgència, analitzar-la i mirar-ne solucions.