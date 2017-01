El xef igualadí David Andrés, entre els deu joves més influents d'Europa

El xef igualadí David Andrés ha estat reconegut per la revista 'Forbes' com un dels deu joves més influents d'Europa. Andrés és propietari i xef del restaurant Somiatruites d'Igualada i cap de cuina del restaurant ABaC. Concretament, Andrés encapçala la categoria d'arts, on s'hi engloba la cuina, i, segons la revista 'Forbes', és un dels deu joves "que canviaran Europa durant els propers 50 anys". 'Forbes' ha fet pública aquest dilluns la llista dels 30 joves de menys de 30 anys més influents d'Europa en 10 categories (entreteniment, finances, indústria, mitjans de comunicació, tecnologia, dret i ciències polítiques, 'retail', ciències i salut, emprenedors i arts). Aquesta llista aglutina els 300 joves amb més projecció en diferents camps i selecciona, de cada una de les categories, un candidat estrella.

L'igualadí David Andrés ha estat seleccionat per tirar endavant el seu projecte personal, el restaurant Somiatruites d'Igualada; pel seu paper com a cap de cuina al restaurant ABaC, amb dues estrelles Michelin; i per haver estat entre els tres Millors Xefs Joves del Món, després de proclamar-se durant dos anys consecutius Millor Xef Jove del sud d'Europa al concurs 'San Pellegrino Young Chef'.

El jurat de la categoria d'arts estava format per Jeremy Till de la University of the Arts London, pel xef Heinz Beck, del restaurant La Pergola de Roma, amb tres estrelles Michelin, i pel fotògraf italià, Oliviero Toscani.