La Llacuna buida la piscina municipal per omplir basses contra els incendis forestals

L'Ajuntament de La Llacuna amb la col·laboració del cos de Bombers Voluntaris de la Llacuna i l’ADF local ha dut a terme, en la darrera setmana, una operació de buidatge de la piscina municipal per reomplir le basses del municipi que han de ser un punt de càrrega per a helicòpters en cas d'incendi forestal. La piscina contenia aproximadament 700.000 litres d'aigua. Les basses forestals havien perdut un important nivell d'aigua a causa de la falta de pluges i la sequera.

Aquesta acció, poc habitual en els municipis del pais, també es va dur a terme la primavera passada. La iniciativa pretén fer un ús responsable dels recursos hídrics al municipi i optimitzar els mitjans d'aigua de la Llacuna.

El procediment per al buidatge de la piscina ha estat coordinat pel cos de Bombers Voluntaris de La Llacuna i l’ADF. Per buidar-la han calgut 56 viatges amb camió cisterna per traslladar l'aigua de la piscina fins a les diferents basses distribuïdes pel municipi.

L'Ajuntament de La Llacuna ha fet un comunicat per agrair a bombers i membres de l’ADF de la Llacuna la feina que han fet.

L'alcalde, Josep Parera, ha explicat que és una bona acció per no malbaratar els 700.000 litres d'aigua de la piscina i reutilitzar l'aigua per omplir les basses que podrà ser útil per abastir els Bombers i les ADF en cas d'incendi forestal.

A la Llacuna no tindran debat sobre si les piscines han de ser refugi climàtic per poder-se omplir o reomplir. Han decidit prescindir-ne.