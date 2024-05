El Puig-reig goleja el Voltregà en un partit plàcid (6-1)

El Puig-reig va golejar el Voltregà (6-1), el quinzè classificat, en un partit que els del Berguedà van dominar completament, però que van trencar gràcies a un gran inici de segon temps. Amb aquest resultat, els de Joan Garcia es mantenen en la setena posició, a deu punts del descens quan només en queden quinze per disputar.

L'equip osonenc venia de guanyar el Natació Terrassa, aleshores el líder, però ha demostrat ser més irregular a fora de casa i no van poder plantar cara als locals. Al quart d'hora de joc, Roger Claret engaltava un bon xut des de fora l'àrea per anotar el primer gol de l'encontre. Abans de la mitja hora de joc, els visitants empataven mitjançant Vázquez, però a cinc minuts pel final de la primera meitat, de nou Claret anotava amb un bon xut i, abans del descans, una bona pressió alta de l'equip de Joan Garcia servia la pilota perquè Joel Fernández fes el 3-1.

A la mitja part, els visitants van introduir canvis, però van resultar més efectives les modificacions tàctiques del Puig-reig. Al minut tres del segon temps, Joan Santasusagna aprofitava un bon contraatac i anotava el 4-1. Els visitants van abaixar els braços i, només un minut després, de nou Santasusagna feia el 5-1 en una acció molt similar, fent un dels doblets personals més ràpids de la temporada. Només quatre minuts després, una acció per banda al contraatac la culminava Arnau Pons per fer el definitiu 6-1 a falta de més de mitja hora per disputar. Aleshores, el partit es va relaxar i cap dels dos equips va tenir moltes més ocasions clares. El Puig-reig va aprofitar per fer debutar el juvenil Guim Veas i també va fer entrar Nil Caro, que va debutar la setmana passada a Torelló.