El CE Manresa tanca el curs amb unes merescudes taules sense gols a Alzira

La segona participació del Centre d’Esports Manresa a la Segona Divisió RFEF es va cloure amb un meritori empat sense gols dels blanc-i-vermells al terreny de joc de la UD Alzira. Els jugadors dirigits per Aitor Maeso, tot i haver perdut matemàticament la categoria des de la 31a jornada, van oferir unes notables prestacions a l’estadi Luis Suñer Picó: van competir de tu a tu amb el vuitè classificat, no van cometre cap errada defensiva i van merèixer sumar el sisè punt de la segona volta de la lliga.

L’enfrontament es va caracteritzar per l’alternança a l’hora d’assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva. Omar Ouhdadi va gaudir de la primera oportunitat del matx. El mitja punta d’origen marroquí va culminar un contracop conduït per Dani Reina per armar una volea a mitja alçada que Tòfol Montiel va neutralitzar sobre la mateixa línia de gol amb el seu porter ja batut (min 11). La UD Alzira va replicar amb la rematada de cap al travesser del golejador Pablo Palacín i el posterior xut de Manel Busquets que el va fregar (min 17). En els següents minuts, Héctor Hurtado es va lluir per aturar les enverinades rematades rases del màxim golejador del conjunt valencià (minuts 19 i 22) i Nil Garrido va posar a prova el porter local Vicent Dolz amb una canonada (min 39).

La segona meitat va ser similar a la primera. El CE Manresa va sovintejar amb més assiduïtat l’àrea de la UD Alzira, però els amfitrions van generar més ocasions de gol. Pablo Palacín va tornar a constatar l’encert d’Héctor Hurtado (min 52) i les rematades de cap de Victor Sala (min 53) i Sergio González (min 66) es van perdre per sobre el travesser. La millor oportunitat dels blanc-i-vermells, que van triplicar les accions de perill generades pels amfitrions en aquest segon període (tres per onze) va ser un xut a boca de canó d’Álex Pachón que Vicent Dolz va conjurar (min 78). El CE Manresa finalitza la competició en la dissetena i penúltima posició (27 punts), amb un balanç de sis victòries, nou empats i dinou derrotes.