Pedro Martínez: "La diferència de faltes personals em sembla excessiva"

L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va reconèixer que no havien estat bé al primer quart i que aquell mal inici havia «condicionat» el partit. Tot i posar-se a només dos punts al primer tram del darrer quart, «hi hem arribat molt al límit, amb cansament. I el Casademont ha sabut mantenir la fredor per tornar a obrir forat, i ja ha estat definitiu».

No obstant això, Martínez no s’ha estat de ressaltar l’estadística de faltes personals tan desproporcionada. «La diferència en les faltes personals és molt gran, em sembla que no és normal i s’haurà d’analitzar bé què ha passat».

Les estadístiques oficials assenyalaven 19 faltes xiulades als jugadors del Casademont Saragossa per 36 als jugadors del Baxi Manresa. «Em sembla una diferència excessiva», va afirmar i va demanar que «a qui li correspongui, que ho analitzi bé a veure què ha passat».

Martínez va reconèixer que «al primer quart, quan hi érem tots, el Saragossa ens ha passat per sobre». Tot i això, les referències a l’arbitratge eren inevitables perquè «ja des del primer quart teníem molts jugadors carregats amb personals [Badio i Travanté, bàsicament] i ja es veia que seria difícil que poguessin jugar molts minuts».

«Em sorprèn que en un partit de l’ACB hi hagi tanta diferència en les faltes. No hi tinc una explicació», va concloure.

De fet, les 17 faltes de diferència igualen el cinquè registre més alt, de les estadístiques ACB que encapçala les 26 d’un Fòrum contra l’Oximesa de l’any 1991.

L’entrenador del Casademont Saragossa, Porfirio Fisac, va veure un altre partit. De fet, després de felicitar tothom del club i l’afició per haver aconseguit la permanència, va lamentar que «hi hagi persones que es pensin que ha estat un problema de l’arbitratge. En aquesta vida s’ha de saber guanyar i s’ha de saber perdre», va dir en referència a Pedro Martínez, i va explicar que «per mi, hem jugat millor que el Manresa, si no es vol reconèixer, doncs em sap greu perquè m’hauria agradat que ho reconeguessin».

Tal com havia fet Martínez, tampoc Fisac podia estar-se’n de referir-se a l’arbitratge. Així, sense que vingués massa a tomb, en una pregunta sobre la bona defensa dels seus jugadors, va dir que «el Manresa és un equip que usa més les mans que no pas defensa, i normalment els xiulen menys faltes de les que fan».