La socialista Noemi Trucharte és la nova alcaldessa de Vilanova en un pacte de quatre partits

Quan passaven 50 minuts de les 12, la socialista Noemí Trucharte ha estat proclamada nova alcaldessa de Vilanova del Camí, fruit d'una moció de censura que ella mateixa i els representants dels grups VA!, Independents per Vilanova i Decide van presentar el passat dia 17 de gener.

El ple del relleu a l'alcaldia de Vilanova ha fet evident la divisió política del poble, amb retrets dels regidors i l'alcaldessa que ara formava govern als que formen el nou i aplaudiments i crits de suport per a uns o altres en funció del color polític. El moment de més tensió s'ha viscut quan la regidora que presidia la mesa d'edat, Pepita Còdol, del grup V-365, s'ha negat a entregar el bastó d'alcalde a la nova alcaldessa argumentant que la representant legítima era la fins ahir titular, Vanesa González, que encapçalava la llista més votada: "El bastó d'alcalde té un significat: l'alcaldessa ha d'estar escollida per la gent de Vilanova, i aquests no és el cas. És a dir, que si vol, se l'agafa".

Trucharte ha reaccionat amb perplexitat i una part dels assistents, amb indignació i crits contra Pepita Còdol, En les primers paraules de la seva intervenció, Trucharte, dolguda, li ha respost que "no és un bastó el que dóna legitimitat, sinó els veïns que ens donen suport i els vots que sumem les quatre forces".

Trucharte ha fet un discurs, després de ser nomenada alcaldessa, en el que ha descobert poc les directrius del nou govern. Ha ofert "consens, diàleg i transparència" i ha assegurat, també, que el pacte de govern "és sòlid", una de les principals crítiques que havia rebut. Sabedora que una de les debilitats és no liderar la força més votada, Trucharte ha comentat que "a Vilanova, cap partit no ha tingut majoria absoluta". I com a grans prioritats ha anunciat noves polítiques socials per resoldre problemes d'una població que té un dels índex d'atur més alts de Catalunya i un dels pitjors PIB per habitant. L'ocupació, l'accés a l'habitatge i la cohesió social són els principals arguments, i en aquest sentit ha anunciat un servei d'intermediació hipotecària, un banc d'habitatge social, incrementar els ajuts a les famílies.

Vanesa González, que ha estat alcaldessa pràcticament tres anys, ha assegurat que farà una oposició constructiva i ha recordat que la feina que ha fet l'actual govern deixa el camí marcat per al següent. Ha remarcat les diferències que fins ara hi havia hagut entre els grups que formen govern i ha afirmat que havia viscut 19 mesos amb "l'amenaça" que em presentarien una moció i "el xantatge" de Decide, grup que fins ara havia donat suport als partits de govern i que ara forma amb la nova coalició.

Per part de les formacions que entren de nou al govern, les intervencions han estat marcades per la il·lusió de la nova feina i aquest nou temps que sembla que ha de marcar un camí d'entesa on fins ara, sovint, hi havia hagut la desqualificació i l'insult, com ha recordat el regidor de CiU, Jordi Barón, relatant les cites de les actes que recullen dures acusacions entre Inpedents per Vilanova, Decide i VA!, principalment.

En el decurs del ple extraordinari també s'han viscut moments d'emoció, com quan Vanesa González s'ha aixecat per abraçar i fer un petó als caps de llista de CiU i ERC, Jordi Barón i Meritxell Humbert, col·laboradors fidels en el govern que ha quedat extingit.