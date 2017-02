Francisco Guisado vol recosir el PSC de l'Anoia si n'és el nou cap comarcal

Francisco Guisado, alcalde d'Òdena, es presenta a les primàries per ser primer secretari del PSC Anoia amb el lema «Vers un futur d'unitat del PSC Anoia». Ara ha de recollir 63 avals per confirmar la seva candidatura i esperar que el dia 18 de febrer, en el 3r congrés, sigui escollit.

Francisco Guisado, que hauria de rellevar en el càrrec un dels homes de referència del socialisme a l'Anoia, Teo Romero, ha explicat en roda de premsa que es presenta perquè creu que «el PSC ha de tornar a ser una eina de transformació, un espai polític de debat i iniciativa, i sobretot un espai on els anoiencs vegin representats els seus anhels».

Guisado proposa «una federació moderna, transparent, oberta i que sigui un espai de col·laboració entre les diferents agrupacions», una situació especialment sensible a l'Anoia, on hi ha el partit fraccionat, com a mínim, entre l'agrupació d'Igualada i la resta.

En el seu programa, Guisado estén la mà a l'experiència «dels antics alcaldes i regidors» en un intent de recosir el que s'ha esquinçat en els darrers anys i es proposa guanyar representació territorial a Igualada, on primer s'haurà de guanyar els socialistes. Per a Guisado, «Igualada ha de jugar un paper important».