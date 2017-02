Aigua és Vida Anoia planteja municipalitzar el servei a Igualada, Vilanova i la Pobla

L'entitat Aigua és Vida Anoia posa sobre la taula la possibilitat de municipalitzar i mancomunar el servei d'aigua entre les poblacicons d'Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt.

Seguint l'onada de remunicipalitzacions que s'estan fent a la resta de Catalunya, Europa i arreu del món, Aigua és Vida Anoia considera que és necessari estudiar la viabilitat de municipalitzar aquest servei també a la comarca, i per això proposa que els plens municipals d'Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt debatin la realització d'aquest estudi.

Representants de l'entitat van exposar ahir que Terrassa serà la primera gran ciutat que recuperarà l'aigua per a la ciutadania, però no serà l'última. Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet ja han aprovat mocions per estudiar el cost de la municipalització, i és en aquesta línia que Aigua és vida Anoia també vol impulsar-ho al territori anoienc.

L'entitat va argumentar ahir aquesta proposta amb números. Va dir que a l'Anoia, des del 2008 (quan Agbar va comprar el 68% de les accions d'Aigua de Rigat SA), l'empresa ha obtingut uns beneficis de 4 milions d'euros, i en lloc de quedar-se a la comarca, han acabat en mans del grup Agbar, sosté l'entitat. En aquest setit, Aigua és Vida Anoia argumenta que «sabem que el cost de la gestió privada són 500.000 euros l'any, i ara cal veure quin és el cost de la municipalització». L'entitat sosté que la realització d'un referèndum al municipi d'Igualada és la millor manera perquè la ciutadania pugui escollir quin model considera més adient.

Aigua és Vida Anoia espera conèixer aviat l'auditoria demanada a l'Ajuntament d'Igualada per saber l'estat del servei i el seu cost.