Avancen a bon ritme les obres perquè Igualada disposi d'un gran pulmó verd

Igualada inaugurarà el proper mes de juliol, coincidint amb la celebració de la vintena edició del festival de globus aerostàtics European Balloon Festival, el nou pulmó verd de la ciutat. Es tracta d'una parcel·la de 2,5 hectàrees –equivalent a dos camps i mig de futbol- situada a la zona nord de la ciutat que ha de servir per acollir esdeveniments de gran format i també serà un camp de vol pels globus aerostàtics. Amb una inversió de 400.000 euros, en aquests moments els treballs es troben al seu equador i, en les properes setmanes, es procedirà al sembrat del camp perquè hi creixi la vegetació. A banda de la gran esplanada també s'instal·laran unes grades accessibles amb capacitat per a més d'un miler de persones. Aquesta és la primera fase d'un ambiciós projecte que preveu destinar 10.000 metres quadrats de propietat municipal a zones verdes.

Les obres per construir un gran parc a la zona nord d'Igualada avancen a bon ritme amb l'objectiu de tenir-les enllestides abans del 5 de juliol, data en què arrenca la 20a edició de l'European Balloon Festival. La voluntat del consistori és que el parc es pugui utilitzar com a camp de vol per la cinquantena de pilots vinguts d'arreu del món que participen en l'esdeveniment al llarg de quatre dies. De fet, aquesta és una reivindicació històrica del certamen, la de disposar d'una gran zona enjardinada per poder enlairar els globus, ja que "degut a la textura del terreny, amb sorra i herba molt seca, posàvem en risc el festival", segons ha detallat a l'ACN el regidor de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Pont.

La de camp de vol, però, no serà l'única funció del parc, sinó que està pensat perquè pugui acollir grans esdeveniments esportius, d'oci o culturals. Per aquest motiu, a banda de disposar d'una gran esplanada central on s'hi farà créixer vegetació, també s'hi construiran unes grades que tindran una capacitat superior al miler de persones i seran accessibles per a persones amb discapacitat. En total, la inversió que s'ha destinat per aquesta fase del projecte és de 400.000 euros i, segons ha detallat Pont, tots són fons propis del consistori.

En una fase posterior, que previsiblement es desenvoluparà durant el 2018, s'arranjarà el passeig que hi ha davant del terreny de 25.000 hectàrees però que, un cop hi hagi tot el projecte acabat, ha de resseguir les 10 hectàrees de terreny i unir-se a l'Anella Verda de la ciutat.

A la recerca d'una 'Ciutat Biofílica'

El projecte de construcció d'un gran parc en una zona de 10 hectàrees integrades a la trama urbana d'Igualada s'ha basat en el concepte de 'Ciutats Biofíliques', és a dir, aquelles que presenten un disseny urbà que permet als seus habitants desenvolupar activitats i un estil de vida lligat amb la naturalesa. El parc s'ha plantejat com un gran espai verd, però sense gespa, ja que es faran actuacions perquè la flora creixi de manera natural. L'objectiu de l'actuació és que el parc estigui integrat a la natura i que ofereixi àrees diferenciades a les quals se'ls hi puguin donar diferents usos.

Un cop s'hagi enllestit la primera fase, la del camp de vol, l'Ajuntament té previst anar engegant progressivament la resta de fases per acabar de donar contingut a les 10 hectàrees. Entre les actuacions que hi ha previstes, tot i que encara no tenen pressupost ni calendari, hi ha la d'arranjar una zona dedicada als jocs amb un parc d'aventura que tindrà elements dedicats a la muntanya de Montserrat o també la creació del jardí dels amfibis.

El regidor de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada ha destacat la singularitat del projecte pel fet que els terrenys "de dimensions descomunals" es troben situats en una "centralitat absoluta" dins de la ciutat, mentre que "espais de característiques similars que poden haver-hi en d'altres poblacions acostumen a estar apartats del centre", ha apuntat Pont.