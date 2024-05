El sector de la moda en pell torna al barri que n'és l'origen, el Rec

Bosses, cinturons, moneders, guants, calçat, ... Són molts els accessoris i complements de moda que es poden elaborar amb pell. Una bona part surten de pells tractades a les adoberies del barri igualadí del Rec, que dues vegades a l'any es transforma en un espai de venda dels estocs d'algunes de les principals marques de moda del país i de l'Anoia. Els transformadors de la pell en moda tenen un espai propi. El barri del Rec d’Igualada és un barri adober. De fet, però, aquest barri també va bategar al ritme dels ls plegadors dels telers de grans fàbriques tèxtils de la primera revolució industrial catalana. Hi ha edificis de singular vàlua arquitectònica i històrica que encara avui es conserven.

Del 8 a l’11 de maig el barri es converteix en un gran circuit urbà que reconverteix les fàbriques en botigues efímeres durant quatre dies amb el Rec.0. D’entre la seixantena de pop-ups presents en l’edició d’enguany n’hi ha una que és ben especial: la pop-up Pell del Rec, ubicada dins l’antiga Adoberia Bella, del 1913, rehabilitada. Aquest nou espai concentra dissenyadors, marques i artesans que fabriquen amb pells provinents de les adoberies d'Igualada. La pop-up ‘Pell del Rec’ va néixer en la darrera edició de tardor del Rec, de la mà del Leather Cluster Barcelona, i aquest segon any ha crescut amb noves incorporacions.

La igualadina Eva de García és la propietària de la marca Evegé i fabrica tota mena de complements i accessoris que es poden fer amb pell, com ara bosses, roses, braçalets i penjolls, inclús un tres en ratlla. Fins ara només comercialitza amb venda online i per encàrrec a través d’Instagram. En aquest sentit, Eva de García explica que aquesta pop-up – ella hi ha estat present les dues edicions – és una gran oportunitat: “ens serveix d’aparador per donar a conèixer la marca i per poder conèixer el client de tu a tu”. A la pregunta heu confeccionat peces exclusivament pel Rec? La resposta de de García ha estat que no: “el meu producte és per encàrrec i és cert que alguns accessoris com alguns bolsos o complements més demandats els tinc sempre amb estoc”.

Aquest espai també serveix d’aparador de nous projectes i noves marques. És el cas de la marca Dosper. Els seus impulsors, Èulalia Crusellas i Jordi Serra, expliquen que el seu producte va néixer durant la campanya de Nadal, fa poc més de mig any: “per a nosaltres és un llançament de la marca; tenim xarxes socials, però físicament encara no havíem aparegut”. El seu producte és una bandolera feta amb pell de vacú a Igualada i aquesta iniciativa els permet donar a conèixer aquest nou producte.

A banda de marques d’articles de moda, l’espai també compta amb un expositor de L’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar. Al seu aparador hi ha diferents productes artesans fets pels estudiants de l’itinerari de pell de l’escola i creats amb pell igualadina. El professor dels alumnes, Mussi, explica que els productes no estan a la venda, però serveixen per ensenyar als visitants el que fan a l’escola: “un dels productes és un vestit modular que està fet amb peces de pell reciclades, que no té costures i unint les peces aconseguim diferents tipus de volums i textures”. A més, davant del seu estand hi ha una paret amb quatre preguntes sobre els articles de pell. Es tracta d’una anàlisi dels estudiants i els visitants que passen per davant poden respondre precisament penja-t’hi una tira de pell.

Durant els quatre dies del Rec.0 les marques Dosper, Sominemi, Evegé, Leather Hug Belts, Nquart, Nubuckcuir Leather Bags i Puntotres vendran i donaran a conèixer els seus productes amb segell del barri del Rec. La pop-up Pell del Rec es pot visitar fins aquest dissabte a l’Adoberia Bella, de 10 a 21h.