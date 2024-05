Coincidint amb la Festa Major del municipi, Òdena va acollir, el 51è Concurs de Colles Sardanistes, vàlid pel Campionat Territorial de les comarques barcelonines i lliures, organitzat per l’Agrupació de Colles Sardanistes d’Òdena amb el suport de l’Ajuntament. La cita va tenir lloc al Parc de la Font i va comptar amb la presència d’onze colles sardanistes de totes les edats i categories (infantils, juvenils, veterans i grans) procedents del Penedès, el Vallès Occidental, el Baix Empordà i el Bages. La cobla Lluïsos de Taradell va ser l’encarregada de la interpretació musical de les sardanes.

Pel que fa al repertori, el galop va ser amb la peça A la festa, de Joan Vilà Ayats; la primera sardana de lluïment va ser amb Armentera de cor obert de Conrad Saló. Seguidament va arribar el torn de la sardana revessa, amb Bona sort de Florenci Mauné (22x77); la sardana revessa és secreta per a tothom, i el repte és esbrinar-ne el tiratge, que va ser encertat per les colles Sabadell i Enèrgica. En acabat, es va fer la segona sardana de lluïment, amb Com la neu blanca de Josep Cassú; acte seguit la sardana de germanor, amb Elisa Riallera de Josep Capell (29x51), i per finalitzar la sardana pel públic va ser Potxons de Ferran Carballido (31x71). Aquesta última està dedicada a la trombonista de la Cobla Lluïsos de Taradell, Míriam Masromeu.

Òdena celebra el 51è Concurs de Colles Sardanistes en el marc de la Festa Major / ajuntament d'òdena

Els resultats del concurs van quedar ben repartits entre totes les colles. Amb la categoria de veterans lliures, el trofeu de l’Ajuntament d’Òdena va ser per la Colla Sardanista Penedès; en categoria veterans del Campionat Territorial de les Comarques Barcelonines, el trofeu Francesc Miquel Calvet va ser per la Colla Sardanista Sabadell, en primer lloc; el trofeu Farmàcia Llamas Torelló, per la Colla Sardanista Enèrgica, en segon lloc; i en tercer lloc i amb el trofeu Ferreteria Anoia, la Colla Sardanista Continuïtat.

Pel que fa a la categoria de grans del Campionat Territorial de les Comarques Barcelonines, la primera colla classificada va ser la Colla Sardanista Galzeran, que va rebre el trofeu Bata’s Igualada; en segon lloc, el Grup Sardanista Dintre el Bosc, que van obtenir el trofeu Mapamundi Produccions; i finalment, en tercer lloc, l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, que va guanyar el premi Forn i Estanc d’Òdena.

A la categoria infantil del Campionat Territorial de les Comarques Barcelonines, els primers classificats, trofeu Farmàcia Teresa Navarro, van ser els Barrufets de Dintre el Bosc; i els segons, els Petits de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, que van obtenir el trofeu Clínica Dental Balmes.

Amb la categoria juvenil , del Campionat Territorial de les Comarques Barcelonines el primer i únic premi amb trofeu Odenauto, va ser per la colla Brots de Galzeran.

El premi pel sardanista més petit va ser per Alícia Puig de 3 anys, de la colla Barrufets de Dintre el Bosc, que va obtenir el premi Construccions Jaume Montaner; i pel sardanista més veterà, Antònia Vàzquez de 82 anys, de la Colla Sardanista Continuïtat, amb el trofeu Bar Jordi.