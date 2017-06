La Festa Holi Colors torna aquest dijous a Igualada

La capital de l'Anoia es prepara per viure una nova edició de la iniciativa juvenil, que tindrà lloc aquest dijous 22 a les sis de la tarda. La novetat d'enguany és la ubicació: l'escenari serà a l'avinguda Catalunya. Aprofitant l'arribada de l'estiu i la finalització del curs escolar, l'equipament juvenil La Kaserna, de l'Ajuntament, oferirà aquesta iniciativa. És el cinquè any que la pols de colors barrejada amb música i escuma tenyirà els joves participants, als quals es recomana assistir-hi amb roba blanca i vella, portar crema solar i ulleres, i tenir cura dels aparells electrònics, per tal que no es mullin.