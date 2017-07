La presidenta de la Jove Cambra Internacional visita Igualada en una estada al país

Dawn Hetzel, presidenta mundial de la Jove Cambra Internacional (JCI), ha estat de visita a Catalunya entre el 7 i el 10 de juliol per participar al Crans Montana Forum i per trobar-se amb els membres de les Joves Cambres de Catalunya. Hetzel és advocada, i actualment treballa com a advocada de l'Estat de Michigan, als Estats Units. Durant la seva visita, acompanyada per la igualadina Xènia Castelltort, presidenta de la Jove Cambra de Catalunya, Hetzel ha tingut ocasió de prendre part al European Balloon Festival de la capital de l'Anoia i de visitar l'empresa Ultramàgic, de la mateixa ciutat.

Hetzel ha pogut transmetre els propòsits de Jove Cambra Internacional al llarg de reunions amb els representants de les institucions catalanes, per promoure projectes comuns, com l'acadèmia de formació per a joves JCI Training Weekend, o per buscar punts de col·laboració en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides.

Per la seva banda, la presidenta de la Jove Cambra de Catalunya, Xènia Castelltort, remarca que aquesta visita «és una excel·lent ocasió per posar en valor la tasca de les Joves Cambres al territori català».