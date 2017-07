Capellades estrena un consell per fomentar la participació dels infants

Capellades ha constituït el Consell d'Infants, impulsat des de les Àrees d'Educació i Participació Ciutadana. La iniciativa ha tingut el suport tècnic dels tècnics de la Diputació de Barcelona.

El Consell dels Infants és un espai de participació infantil per als capelladins i capelladines de 5è i 6è de primària. Entre els seus objectius destaca el foment de la participació, que es vol aconseguir «promovent un escenari que sigui alhora educatiu i participatiu», segons han explicat fonts municipals.

Divendres passat es va fer una primera presentació del Consell d'Infants. En aquesta trobada de presentació hi van assistir representants de les escoles de Capellades, els tècnics d'educació i joventut i les regidores de Participació Adela Moreno i d'Educació, Susana Moreno, així com Àngel Soteras, regidor de Cultura. La presentació tècnica del projecte va anar a càrrec del tècnic de la Diputació, Josep Colomer, que va explicar en què consisteix un consell i quina planificació de treball hi havia prevista.

La regidora d'Educació, Susana Moreno, assegura que «a Capellades volem impulsar la creació del Consell dels Infants perquè creiem que és un bon espai per tal que els més petits aprenguin a expressar les seves opinions».