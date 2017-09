Òdena esgota els 1.500 quilos de cargols del dinar de la Fira de la Vinyala

Òdena es va quedar sense cargols. A 2/4 de 2 del migdia ja no queda cap vinyala (un tipus de cargol) per vendre, i això que n'hi havia una previsió de 1.500 quilos.

A la festa dels cargols d'Òdena hi van participar 21 restauradors. També hi van prendre part una desena de persones que van organitzar diferents tallers, i el programa es va completar amb exposicions i activitats culturals. «Vinyales picantetes de la iaia», del bar Catalunya, va ser considerada la millor tapa de la festa.

En el marc de la mateixa fira es va celebrar, també, la Festa de la Verema, coordinada per l'Associació de Petits Viticultors de la Conca d'Òdena. Hi va haver una trepitjada de raïm al matí i es va tastar el most que en va sortir. També es va celebrar la festa d'homenatge a la gent gran.