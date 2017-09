Igualada tanca el centre als cotxes per crear consciència

Igualada se suma avui als actes de la mobilitat sostenibles amb la prohibició de circular amb vehicles de motor pels carrers del centre, una restricció que es manté fins diumenge. L'accés als vehicles de motor queda tallat de les 10 del matí a les 8 del vespre.

Amb aquesta activitat es vol fomentar la mobilitat a peu pel centre de la ciutat. Les vies afectades seran Rambla de Sant Isidre, car-rer Nou, plaça del Pilar, carrers de l'Argent i Sant Sebastià, travessia de Sant Sebastià, plaça de l'Ajuntament, carrers del Born i Santa Maria, places del Bruc, del Pilar i de Pius XII, carrers Custiol, Sant Cristòfol, del Roser, Sant Bartomeu i de Sant Jaume, plaça de Sant Miquel i carrer de Sant Roc.

Aquesta és una de les iniciatives que porta a terme l'Ajuntament però no l'única. En aquesta mateixa línia, aquest any 2017 l'Ajuntament d'Igualada ha adquirit un tercer vehicle 100% elèctric –una furgoneta Renault Kangoo Maxi– que se suma a les dues furgonetes elèctriques Nissan e-NV200 adquirides l'any 2016, i preveu adquirir-ne una altra i dues motocicletes elèctriques abans de finalitzar l'any, i d'aquesta manera contribuir a l'impuls de l'ús de mitjans de transport sostenibles.

Aquesta mesura d'anar comprant vehicles elèctrics es pren perquè es considera molt positiva «la reducció del 100% de l'emissió dels gasos contaminants». Per tant, segons han explicat fonts municipals, el vehicle elèctric contribueix a reduir les emissions locals d'òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i altres contaminants i es millora la qualitat de l'aire allà per on circula el vehicle, amb els beneficis per a la salut que això comporta. A més, la introducció del vehicle elèctric redeix el soroll, ja que el motor elèctric és extremadament silenciós.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es va iniciar el dia 16 arreu d'Europa amb el lema «Mobilitza't per un aire més net». L'edició d'enguany proposa, a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, reforçar el poder de la ciutadania per millorar la qualitat de l'aire.

Canviant la manera de desplaçar-se, es poden augmentar els nivells d'activitat física, contribuir a millorar la qualitat de l'aire que es respira a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de trànsit. Escollir el transport públic col·lectiu o el vehicle elèctric per anar a la feina, caminar o moure's amb bicicleta per anar a comprar, en comptes d'agafar el cotxe, pot ser una bona manera de protegir i millorar la salut.

Els objectius de la celebració de la Setmana de la Mobilitat, expliquen els responsables de les activitats, passen per estimular un comportament ciutadà en relació amb l'ús del vehicle que sigui compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l'aire, la prevenció d'accidents de trànsit, la reducció d'emissió de gasos que provoquen l'efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

També té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats; impulsar l'ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics, i potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat.