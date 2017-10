Palibex no va tenir cap relació amb la intercepció de material pel referèndum a Igualada

Aquest diari va publicar durant unes hores, el passat dijous dia 28 de setembre, que l'empresa Palibex havia estat registrada per la Guàrdia Civil a Igualada en relació amb la recerca de material del referèndum de l'1-O.

Posteriorment, després de comprovar les informacions, es va confirmar que aquesta empresa no hi tenia cap relació i que s'havia registrat una nau ubicada just darrera de Palibex, propietat de l'empresa Events. D'aquesta manera, volem rectificar i aclarir que Palibex no va tenir cap relació amb el registre a Igualada.