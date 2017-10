Piera fa una jornada de consciència per la malaltia cardíaca

L'Equip d'Atenció Primària Piera celebra el proper 16 d'octubre la Jornada Europea de l'Aturada Cardiorespiratòria amb l'organització d'un taller –que té per objectiu bàsic ensenyar a actuar de forma ràpida per ajudar a salvar vides– i, posteriorment, una caminada que simbolitzarà els hàbits saludables.

Aquesta activitat recorrerà els diversos punts del municipi de Piera, on es poden localitzar desfibril·ladors externs automàtics (DEA). L'organització ha convocat les persones interessades a participar en el taller i en la caminada posterior a les 9.30 hores al CAPPiera. La iniciativa ha estat batejada amb el nom genèric de «Piera cardioprotegida».

En el decurs de la jornada els professionals sanitaris del CAP informaran els veïns de com actuar en situacions en què els ciutadans poden estar davant d'un problema cardíac o cardiorespiratori. Explicaran la importància de les primeres atencions en la reanimació cardiopulmonar i en com aquestes maniobres que consisteixen bàsicament a fer compressions al tòrax de la persona afectada poden salvar vides. La ràpida actuació té com a objectiu administrar aire al malalt per intentar mantenir el flux sanguini al cervell, al cor i a òrgans vitals.