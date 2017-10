Una carretera on els vehicles corren molt

? Els Mossos d'Esquadra encara han d'investigar per què la motocicleta del jove badaloní va sortir de la via, però el tram de la C-37 -la carretera que connecta Igualada amb Valls (Alt Camp)- que transcorre pel sud de l'Anoia és una carretera estreta, amb un carril per a cada sentit i amb revolts pronunciats en molts punts, per on circulen els vehicles -sobretot motocicletes- a una velocitat elevada. En el tram que passa per Miralles, els conductors es troben tot sovint cartells que aconsellen no superar els 50 quilòmetres per hora, precisament pels revolts.

L'alcalde de Santa Maria de Miralles, Pere Argelich, explica a Regió7 que l'excés de velocitat a la carretera és un problema, i que tot sovint s'hi veuen motoristes «que van a velocitats excessives» en aquest tram. «Jo he avisat més d'un cop els Mossos d'Esquadra que els vehicles hi circulen molt ràpidament i que hi han de fer vigilància», assegura. En els trams anoiencs de la C-37, la policia catalana instal·la radars mòbils, però l'alcalde creu que «s'hi haurien de fer més controls».

El tram de la C-37 que passa pel sud de l'Anoia no és un indret on es registri una gran quantitat d'accidents, però Argelich destaca que, «quan hi ha algun topada o una sortida de la carretera, les conseqüències solen ser greus» per les velocitats que agafen els cotxes als municipis del sud de la comarca i els primers que es troben els conductors un cop arriben a l'Alt Camp, com Esblada i Querol.

De fet, l'alcalde remarca que no només es tracta d'una problemàtica exclusiva de la C-37, i que també hi ha molts vehicles que van a una velocitat excessiva a la carretera que connecta Miralles amb la Llacuna, la BP-2121, una via encara més estreta. El mandatari local lamenta el sinistre i creu que els molts conductors haurien de moderar la velocitat.