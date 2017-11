Olesa fa un nou intent per omplir les parades buides que té al mercat

L'Ajuntament d'Olesa obrirà un nou període per ocupar les 14 parades que resten buides al mercat municipal. En el seu conjunt, la instal·lació té 49 punts de venda, amb diferents sectors de l'alimentació presentats: peix i congelat, carn i embotits, fruita i verdura, i sectors diversos com fruits secs, degustació i productes gurmet.

El coordinador del departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa, Vicenç Tur, ha explicat que hi podrà concór-rer tothom qui tingui un projecte econòmic validat pel seu departament, i ha afegit que «l'important és tenir el major nombre de parades obertes perquè també repercutirà en el bon funcionament de tot el mercat, per tant, ajudarem a tothom qui tingui una idea de negoci viable».

Per facilitar els tràmits, l'Ajuntament ha posat a disposició dels interessats el servei de Promoció Econòmica per ajudar a confeccionar el pla d'empresa. «Pensem en un perfil emprenedor d'una persona que s'hagi quedat a l'atur i ho vulgui capitalitzar amb aquesta activitat:, ha explicat el coordinador. Que ha fet una crida als interessats perquè «vinguin a Promoció Econòmica i l'ajudarem a fer el projecte de negoci amb uns costos d'implantació molt més baixos que a qualsevol altre local de venda o lloguer del municipi».

El cost és de 14,78 euros el metre quadrat de parada i depèn de la superfície que tingui. Hi ha des de les més petites de 5 metres quadrats, a les més grans, de 25 metres quadrats, tot i que la mida més habitual de parada és de 10 metres quadrats. El preu mig per aquesta mida seria de 1.773 euros a l'any, 150 euros al mes. Les concessions són inicialment per a 20 anys i la llei permet fer pròrrogues successives fins el 60 anys.

La setmana passada es van aprovar les bases del concurs d'adjudicació i al llarg d'aquesta setmana es farà la seva publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província. Posteriorment hi haurà 15 dies hàbils per poder presentar el projecte de negoci i les ofertes que després es valoraran. La previsió és que les noves parades puguin començar a funcionar a principi del 2018.

Assegura Tor que «els olesans i olesanes tenen una forta vinculació històrica amb el mercat municipal que data dels anys 30, però tot i això, als darrers anys, el mercat d'Olesa no ha quedat fora de les sinergies comercials que han afectat la resta de mercats amb la crisi econòmica, la competència de les grans superfícies comercials i tancaments per jubilacions».

El departament de Promoció Econòmica fa temps que es treballa per tornar a enfortir aquest equipament comercial amb accions que potencien la seva activitat econòmica.