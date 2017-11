El Papa rep un veí de Vilanova del Camí a qui han operat més de 40 vegades

Una malaltia del naixement li ha condicionat la vida. Té 47 anys i ha estat intervingut 47 cops per fer correccions òssies, fonamentalment. Però el temps i la il·lusió que li han tret els quiròfans i les limitacions de salut els ha suplert amb l'afició a conèixer gent coneguda, molts dels quals li han donat suport. L'última gran coneixença ha estat el Sant Pare, els darrers dies del mes d'octubre, amb qui va tenir una audiència privada.

Albert Carol també ha conegut personalment la cantant Isabel Pantoja, el tennista Rafa Nadal, la reina Sofia, la infanta Cristina i el futbolista Gerard Piqué, aquest últim a través de la mare del jugador, que és metgessa en centres on s'ha tractat com a pacient.

La vista al Vaticà no era com les altres, però. No es tractava de conèixer una persona de càrrec important, sinó de poder parlar d'un conflicte personal, el seu interès per seguir una vida monàstica: objectiu que fins ara no ha aconseguit, segons ell mateix afirma, perquè les comunitats no han trobat bé la seva entrada per les limitacions físiques que té.

Carol va descobrir en el papa Francesc una persona «molt propera» i «cordial», que des del primer moment es va interessar pel seus problemes de salut. «El Papa es va mostrar comprensiu» amb el cas de Carol i interessat a saber com evolucionava els dies posteriors, ja que el vilanoví està a les portes de sotmetre's a una nova intervenció quirúrgica.

El vilanoví feia més d'un any que havia demanat de poder parlar amb el papa Francesc. «Li havia escrit més d'una carta en què explicava el meu cas». Van passar mesos de silenci, però a principi del mes d'octubre va rebre una carta de resposta del Vaticà, i després una trucada directa d'un secretari del Papa que li va anunciar que tenia l'audiència concedida i el viatge pagat.

Carol explica amb molta il·lusió la visita al Papa, perquè, tot i que la llista de persones conegudes ja és àmplia, aquesta li feia una il·lusió especial. I, a més a més, el pontífex li va demanar que després de la intervenció el tingués informat i que el voldria tornar a veure.

Albert Carol és assistent de terra d'aeroport, «però les sovintejades intervencions» fan que estigui molt sovint de baixa laboral. La seva malaltia, síndrome de l'artrogriposi múltiple congènita, afecta un de cada 3.000 naixements, però amb graus diferents. Les intervencions es fan per corregir la deformació de les extremitats, cames i braços.