El Col·legi de Metges premia dues professionals de l'Anoia i un berguedà

Dues metgesses de l'Anoia i un metge del Berguedà han estat guardonats amb els Premis a l'Excel·lència Professional pel Col·legi de Metges de Barcelona. El guardó reconeix la trajectòria del Magda Valladares, pediatra de l'EAP Igualada Urbà; Isabel Caballero, metgessa i directora de l'EAP Anoia Rural; i Jordi Oller, metge de l'EAP Alt Berguedà. Al conjunt de les comarques de Barcelona, s'han atorgat cinquanta reconeixements a metges o equips assistencials.

Els Premis a l'Excel·lència Professional es concedeixen anualment des del 2004 a criteri dels jurats constituïts per metges i metgesses de reconegut prestigi, i són el reconeixement de la professió mèdica als professionals i equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar amb un exercici de la màxima qualitat i per l'enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic.

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) vol reconèixer amb aquests premis «trajectòries basades en l'honestedat, el compromís, l'altruisme, la integritat, la feina ben feta i l'excel·lència» dels professionals.