Mor l'empresari anoienc Joan Rojas, creador del popular tubular Buff

Un càncer es va endur ahir l'empresari Joan Rojas, el creador de la marca Buff, l'inventor d'aquest tubular pensat inicialment per protegir el coll del motoristes i que ha acabat tenint mil usos diferents, des de ser imprescindible en la pràctica d'activitats de muntanya i en esports d'hivern fins a servir com a mocador per cobrir els caps sense cabells de persones que segueixen tractament de quimioteràpia per combatre el càncer. El funeral per Joan Rojas té lloc aquest matí a l'església parroquial de Santa Maria de Montbui (al poble antic), a partir de 2/4 de 12.

Joan Rojas, l'empresari que sempre anava en moto, ha estat fins a l'etapa final de la malaltia una peça clau a l'empresa. El 2016 Buff va remodelar les seves naus, va connectar dos espais, un més de producció i un altre més de gestió administrativa i de disseny, va ampliar instal·lacions i va estrenar una botiga amb tots els seus productes a la mateixa seu. L'empresa continua creixent i expandint-se a mig món.

La inauguració de la remodelació de les instal·lacions va tenir la presència del president del Govern Carles Puigdemont. Rojas en va ser l'amfitrió. Aquell mateix dia, el món empresarial de l'Anoia reconeixia la seva figura i li atorgava un dels premis UEA.

Rojas va fundar l'empresa el 1991, una de les companyies de la capital de l'Anoia amb més vocació exportadora, ja que ven a més de 70 països. L'empresari va iniciar la fabricació dels tubulars com un accessori personal per a la seva família que es va acabar convertint en producte de consum. L'any 2016, la companyia va inaugurar l'ampliació de la seu central a Igualada amb motiu del 25è aniversari de la firma. En els últims anys, havia dedicat el seu temps a la seva família i amics i a les seves aficions. Rojas estava casat i tenia set fills i vuit néts.

El 1991, en plena crisi, l'empresari desaparegut va llançar-se a una nova aventura, que al final ha estat el seu principal èxit. Va deixar de fer punys i colls per a les samarretes de Barça i Madrid i es va llançar a crear el popular tubular. Va néixer amb la proposta de ser una millora dels colls militars, uns tubulars d'uns 20 centímetres, amb una molesta costura. Va trobar teixits nous, va fer que fos tubular sense costures i va buscar que fos agradable de portar.