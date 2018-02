L'Ajuntament d'Olesa posa en marxa un servei d'assessorament laboral

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha posat en marxa aquest mes de febrer un servei d'assessorament laboral per a persones amb risc d'exclusió social. La igualadina Àuria Grup presta el servei en un espai cedit per l'Ajuntament a Cal Rapissa.

El grup Àuria, amb seu a Igualada, ja oferia aquest servei a la població olesana que ho demanava, però fins ara s'havien de traslladar a les oficines de la Fundació per a la Inserció Laboral FIL-Àuria d'Esparreguera. Amb aquesta cessió d'espai a Cal Rapissa, l'Ajuntament d'Olesa vol facilitar aquest assessorament laboral als olesans i olesanes amb risc d'exclusió social i amb dificultats per trobar feina. L'assessorament, a càrrec de tècniques d'integració laboral d'Àuria, s'oferirà cada divendres al matí a Cal Rapissa. L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, ha destacat que la cessió d'aquest espai s'emmarca dins les accions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per fomentar que les persones amb diversitat funcional o amb risc d'exclusió social tinguin eines que els facilitin accedir a un lloc de treball.