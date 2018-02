Un psicòleg d'Igualada dirigeix un treball sobre l'autolesió no suïcida

El psicòleg Daniel Vega, de la unitat de psiquiatria de l'hospital d'Igualada, liderarà una estudi sobre l'autolesió no suïcida, coneguda amb les inicials ANS, que és un fenomen creixent entre els adolescents i els joves, i que tot i que la pràctica no pretén arribar a la mort, pot ser una de les conseqüències que pot arribar a tenir.

Vega posarà en marxa un estudi, conjuntament amb professionals d'altres centres del país, per aprofundir en el coneixement d'aquesta pràctica. El seu projecte ha estat triat i serà subvencionat pel departament de Salut, que hi atorgarà 132.784 euros.

L'autolesió no suïcida (ANS) és un fenomen creixent, segons expliquen fonts hospitalàries, especialment entre els adolescents i adults joves. En l'actualitat, l'ANS és considerada un problema de salut pública. Les conseqüències potencialment negatives associades a l'ANS inclouen, per exemple, infeccions, hospitalitzacions o la mort accidental. A més, l'ANS s'associa a més dificultats acadèmiques, rebuig i estigmatització per part dels iguals, problemes interpersonals, malestar psíquic i constitueix el predictor més robust de futurs intents de suïcidi. No obstant això, els motius pels quals alguns adolescents i adults joves inicien i/o mantenen l'ANS són encara poc coneguts. Malauradament, els estudis en l'àmbit de l'ANS en el nostre entorn són pràcticament inexistents. En aquest context, fa aproximadament un any que es va crear el Grup d'Estudi i Tractament de l'Autolesió (GRETA), format per psicòlegs i psiquiatres d'hospitals catalans. Aquest grup te l'objectiu de millorar el coneixement sobre l'ANS, consensuar protocols d'avaluació i tractament, així com sensibilitzar la població i els professionals sanitaris de la importància que tenen aquest tipus de conductes.

Liderats pel doctor Daniel Vega, psicòleg del Servei de Salut Mental del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), el grup GRETA va presentar el projecte «Autolesió no suïcida en adolescents i adults joves a Catalunya: prevalença, característiques i implicacions clíniques» a la convocatòria PERIS del pla de recerca i innovació del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte, en el qual també participen Althaia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Hospital Sant Joan de Déu, la Corporació Sanitària Parc Taulí i l'Hospital Clínic, ha estat uns dels que han rebut finançament pel seu desenvolupament i, concretament, rebrà 132.784 euros.



Estudi de conductes

L'objectiu general del projecte és estudiar la prevalença i les característiques de l'ANS a una mostra representativa d'adolescents i joves adults de tot Catalunya, tant de l'àmbit comunitari com clínic. Per tal de portar a terme el projecte, es reclutarà a una mostra àmplia d'estudiants de diferents instituts i universitat de Catalunya i a un grup de pacients en tractament en algun dels sis centres participants en aquest projecte. De manera innovadora, es desenvoluparà una aplicació per telèfons mòbils que permetrà l'avaluació momentània de l'ANS.

Dintre de la línia de recerca en Neurociències del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), i que també encapçala Daniel Vega, aquest projecte se suma a un altre de finançat pel MINECO on també s'estudia l'ANS, i situa el CSA, segons fonts del mateix centre, com un dels centres de referència en l'estudi de la conducta suïcida.