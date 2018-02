L'Empremta d'Igualada explicarà el potencial del sector del 'packaging'

L'Empremta d'Igualada engega un projecte per explicar el potencial del packaging a l'Anoia. Ho farà a través d'Enric Sánchez Urdangarín, expert anoienc en aquest sector. Ell encapçala el projecte que culminarà amb una exposició a l'Empremta de Gràfiques Vilanova la propera tardor. Poca gent sap que la famosa caixa veremlla de bombons Nestlé va ser inventada i fabricada a Igualada inspirada per un paquet de tabac, que el paquet de roba interior JIM –també igualadí- va rebre el premi Eurostar al millor del continent, que els primers de cartró per a ampolles de cervesa van sortir de l'Anoia o que actualment als països nòrdics es ven la fruita en embolcalls de paper individuals creats a Igualada.

El sector del packaging ocupa centenars de treballadors a l'Anoia i només les dues empreses principals facturen quasi 70 milions d'euros anuals. Aquí es fabriquen fundes, estoigs i embolcalls de paper i cartró per a tot tipus de productes que es venen arreu del món, i les empreses anoienques que s'hi dediquen concentren un gran nombre de patents d'embalatges ben singulars.

Fidel a la seva voluntat de difondre el sector de les Arts Gràfiques i reconèixer la tasca de les empreses que aposten pel territori, la impremta Gràfiques Vilanova ha decidit engegar un projecte per mostrar tot aquest potencial del packaging, que té com a objectiu, a més de la difusió entre la ciutadania, buscar sinèrgies entre les diferents empreses que s'hi dediquen.

El projecte culminarà amb una exposició dels millors productes de packaging fabricats a l'Anoia que es podrà veure a la sala l'Empremta la propera tardor. El director del projecte és l'expert en packaging Enric Sánchez Urdangarín, que ha treballat durant més de 40 anys al sector i és el creador de packs tan reconeguts com la caixa roja de Nestlé o els paquets de roba interior JIM publicitats per Johan Cruyff. El procés encara no està tancat i tothom qui hi vulgui participar es pot adreçar a empremta@grafiquesvilanova.com.

La sala l'Empremta, inaugurada l'any 2013, pertany a l'empresa Gràfiques Vilanova, encapçalada per Àngel Acevedo, que cedeix l'espai a la ciutat per fer-hi activitats i exposicions divulgatives.