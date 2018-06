El cònsol del Japó visita Igualada coincidint amb el festival gastronòmic Vadefoodies

El cònsol general del Japó a Barcelona, Naohito Watanabe, va ser dissabte a Igualada. Va visitar el festival de gastronomia Vadefoodies i va ser rebut a l´Ajuntament d´Igualada.

Coincidint amb la celebració del 4t festival de tendències gastronòmiques Vadefoodies, que enguany ha tingut la cuina del país nipó com la gran protagonista, el cònsol va visitar la capital de l´Anoia acompanyat de la seva esposa. A l´Ajuntament va ser rebut al Saló de Sessions consistorial per part de l´alcalde, Marc Castells, i diversos regidors. Amb la presència també de representants del col·lectiu Vadefoodies, Watanabe va signar el Llibre d'Honor de la Ciutat. Posteriorment es va desplaçar a la Plaça Castells i al claustre de l´Escola Pia d´Igualada per participar en el festival gastronòmic.