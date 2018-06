El Vadefoodies reuneix a Igualada afeccionats a la gastronomia d'arreu del país

La plaça Castells d´Igualada ha bullit d´activitat aquest cap de setmana amb el Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies. Un esdeveniment que ha omplert la renovada plaça igualadina i l´Escola Pia de tallers, xerrades, demostracions i degustacions de tendències gastronòmiques d´arreu del món.

L´Associació Vadefoodies, organitzadora del festival, fa un balanç molt positiu d´aquesta quarta edició, que ha aplegat un públic molt nombrós tant a les activitats programades com a l´eat street, un espai ocupat pels restaurants col·laboradors del festival que oferien plats i begudes d´arreu del món. Tots els restauradors s´han mostrat molt satisfets de l´afluència de públic.

En aquesta quarta edició, el Vadefoodies ha tingut com a protagonista la cuina japonesa, amb tallers i xerrades que ens han apropat la gastronomia nipona de la mà d´experts, com Roger Ortuño, de la web ComerJapones.com, Sergio Ortiz, xef i propietari del restaurant l´Antic Forn de Cervera, i Jordi Morelló de la pastisseria Ochiai de Barcelona. És per això que dissabte a la tarda el festival va rebre la visita del Cònsol del Japó, Naohito Watanabe, que va signar el llibre d´honor de l´Ajuntament i va assistir al festival. Un altre dels plats forts del Vadefoodies va ser la conferència del xef Xavier Pellicer sobre Cuina Saludable, acompanyat per la periodista Emma Aixalà, i també la taula rodona celebrada divendres sobre Formació i Gastronomia que va aplegar representants de diferents escoles de cuina d´arreu del país.

El cargol de vinya també va ser protagonista del Vadefoodies amb el dinar de vinyala que va tenir lloc el dissabte i que va aplegar cent-cinquanta comensals, i el concurs de receptes de vinyala al qual hi participaven una vintena de restaurants. El restaurant El Mirasol va ser proclamat guanyador del concurs, i la segona posició va ser pel restaurant Nou Urbisol. El jurat que va emetre el veredicte estava integrat pel xef igualadí David Andrés, del restaurant Somiatruites i cap de cuina del restaurant ABaC de Barcelona; la periodista Carme Gasull, cofundadora de Gastonomistas; la periodista Emma Aixalà, directora i presentadora de l´espai gastronòmic de RAC1 "Amb molt de gust"; i amb el gastrònom Pep Nogué, responsable de la secció de gastronomia del programa El Suplement de Catalunya Ràdio, a més de dos membres de la Confraria de la Vinyala, Josep Manel Vivancos, president Confraria de la Vinyala i Francesc Puertas, Confrare Major de la Confraria de la Vinyala.

El Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies

El Vadefoodies és un festival gastronòmic que se celebra a Igualada amb l´objectiu de crear un espai lúdic i divulgatiu de les tendències gastronòmiques d´arreu del món. L´organitza l´Associació Cultural i Gastronòmica Vadefoodies, una entitat constituïda per un grup d´igualadins relacionats amb el sector de la restauració, i compta amb el suport de l´Ajuntament d´Igualada.