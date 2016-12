La Grossa de Cap d'Any distribueix bitllets per valor de 25 milions d'euros

La Grossa de Cap d'Any ha distribuït fins ara bitllets per valor de 25 milions d'euros per al sorteig que se celebrarà el 31 de desembre. Fonts del departament d'Economia de la Generalitat, del qual depèn Loteria de Catalunya, han aclarit a Efe que no es facilita el nombre de bitllets distribuïts perquè no tenen manera de saber de moment la xifra exacta de vendes.

Després de la novetat que va suposar la seva posada en marxa, el 2013, aquest sorteig ha anat perdent empenta en vendes els últims anys, si bé s'ha fet un forat al mercat.

Segons informa Loteria de Catalunya en un comunicat, el sorteig se celebrarà als estudis de TV3 dissabte que ve, 31 de desembre, a les 12 hores, i es podran adquirir bitllets per a aquest sorteig fins a una hora abans per Internet o bé a qualsevol dels 2.000 punts de venda autoritzats.