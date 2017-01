El Govern es desentén dels fanalets amb estelades a la cavalcada dels Reis de Vic

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha volgut aquest dimarts desvincular l'executiu de la crida que han fet l'ANC i Òmnium Cultural a localitats com Vic o Berga per rebre les cavalcades dels Reis d'Orient amb fanalets amb estelades. En roda de premsa després del Consell Executiu, Munté ha remarcat que la iniciativa és "una proposta de les entitats" que el Govern "respecta com qualsevol altra de la societat civil". "El Govern no hi té res a veure; és una proposta com les que s'han fet amb determinats esdeveniments esportius o per la Diada, i les entitats faran el que estimin més convenient i oportú", ha conclòs.

La polèmica va saltar dilluns passat en fer-se pública la crida que l'ANC i Òmnium de Vic van fer per tal que els ciutadans acudissin a la cavalcada dels Reis d'Orient amb estelades i fanalets amb la bandera independentista. Posteriorment, l'ANC de Berga també va sumar-se a la iniciativa, i les entitats han assegurat que és una crida que vénen fent des de fa quatre anys. El president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha emmarcat la proposta dins "la normalitat", mentre des del PPC i C's han carregat contra la iniciativa per intentar polititzar un acte destinat a nens.