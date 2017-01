Les massacres entre bandes al Brasil qüestionen la seguretat a les presons

Familiars de presos, ahir, al penal d´Alcaçuz per saber com estaven

Familiars de presos, ahir, al penal d´Alcaçuz per saber com estaven Ney Douglas/efe/epa

Una nova matança perpetrada en una presó brasilera posa en dubte les diferents mesures adoptades recentment pel govern per contenir els motins provocats per guerres entre faccions criminals, en què més d'un centenar de presos han mort durant la primera quinzena de l'any.

La mort almenys de trenta presos la nit de dissabte a la Penitenciària Estatal d'Alcaçuz, a la ciutat de Nisia Floresta, regió metropolitana de Natal, la presó més gran de l'estat nord-oriental de Rio Grande do Norte, va aixecar una vegada més la bandera de la crisi carcerària agreujada els últims dies. El motí més recent, que va durar més de catorze hores i va acabar quan la policia militaritzada va irrompre al presidi per reprendre'n el control, es va produir pocs dies després que el govern i diversos organismes haguessin intensificat les seves accions i plans per contenir la crisi i evitar més massacres.

La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) va demanar dijous al govern del Brasil «accions concretes» contra la violència a les seves presons, després de la mort de mes d'un centenar de persones en successos ocorreguts en centres de detenció dels estats d'Amazones i Roraima (nord) i Paraiba (nord-est). La primera mesura del govern va ser l'enviament de la Força Nacional, un cos d'elit de la policia, als estats de Roraima i Amazones, on es van registrar les rebel·lions més cruentes, i als altres que sol·licitessin el suport federal. La presidenta del Tribunal Suprem de Brasil, Carmen Lucia Antunes, va demanar un «esforç concentrat» als estats del país per accelerar l'anàlisi dels processos penals dels presos.

El ministre brasiler de Justícia, Alexandre de Moraes, va reconèixer dijous que el «el problema més gran» de les presons del país «és la corrupció». El Govern s'ha compromès amb 135 milions de dòlars a instal·lar «dos escàners» a totes les presons i a construir cinc presons federals.