Puigdemont proposa "cancel·lar" el deute amb l'Estat a compte d'inversions no executades

En el primer dia de campanya electoral, Carles Puigdemont ha presentat el seu programa electoral i un paquet de mesures que impulsaria en els primers 100 dies si és elegit president de la Generalitat. Per una banda, el candidat de Junts s'ha compromès a "elaborar una proposta de cancel·lació del deute públic de la Generalitat en mans de l'Estat a compte de les inversions pressupostades i no executades i establir un mecanisme anual de compensació per futurs exercicis". I també ha posat una condició als pressupostos de l'Estat a una modificació de la LOFCA que exclogui Catalunya del sistema comú i sigui cedit el 100% de tots els tributs. "La gent ha de notar des del primer dia que es mouen moltes coses", ha dit Puigdemont en roda de premsa.

En l'acte de presentació del programa a Argelers aquest divendres, Carles Puigdemont ha posat especialment el focus en dues propostes. Per una banda, la "cancel·lació" del deute a compte d'inversions no executades, que "descomptaran". I, en segon lloc, el condicionament dels pressupostos de l'Estat a través d'una modificació de la LOFCA "que estableixi una clàusula d'excepció de Catalunya on es reconegui la singularitat" de la Generalitat per a recaptar el 100% dels impostos.

Una proposta de finançament a la qual ha respost el president i candidat d'ERC, Pere Aragonès, donant-li la "benvinguda al club". Però el candidat de Junts+ s'ha diferenciat tant d'Aragonès com de Salvador Illa. "Estem en condicions de fer una cosa que ni el senyor Illa ni el candidat d'ERC poden fer, condicionar els pressupostos de l'Estat", ha rebatut. Ha insistit que els republicans "ja sabem que diran que sí a tot" als comptes de l'Estat.

També en la carpeta del finançament, el programa de primeres mesures contempla la publicació de les balances fiscals a partir de les dades del Ministeri d'Hisenda, com a pas previ a la presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2025. I es compromet a exigir a l'Estat a l'Estat, amb caràcter retroactiu, el 19% dels fons europeus Next Generation.

En l'àmbit de la fiscalitat, el programa de Puigdemont per als primers 100 dies es compromet a una "revisió de la cistella d'impostos dels catalans per a la reducció o supressió, si s'escau, de cadascun d'ells". Si bé ha evitat concretar quins tributs tocaria, el candidat de Junts ha assegurat que n'hi ha que tenen "més cost" que els ingressos que suposen.

Immigració

En matèria d'immigració, la candidatura de Junts+ es compromet a presentar una proposta de llei orgànica per fer efectiu el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat per a una "gestió integral". Puigdemont ha defensat que volen assumir "la màxima responsabilitat", "tenir un discurs català i una proposta catalana".

"No ens ho resoldrà l'Estat espanyol. Ho hem de resoldre nosaltres, parlant de drets i deures, de llengua catalana...", ha defensat Carles Puigdemont, que ha afegit: "És una política nacional i no s'hi val a badar ni a criminalitzar".

Immersió i discriminació lingüística

Pel que fa a la llengua, el candidat de Junts+ ha promès presentar en els primers 100 dies una "estratègia per a fer front a l'ofensiva judicial" contra l'escola en català i la immersió. De la mateixa manera, Puigdemont ha garantit que, si és president, la Generalitat es personarà als processos de discriminació lingüística. "'S'ha acabat la impunitat, actuarem al costat de les víctimes", ha defensat. Ha reclamat un Govern "que no tingui complexos lingüístics".

"No impulsarem Hard Rocks"

Preguntat pel projecte del Hard Rock, Carles Puigdemont ha respost: "Impulsarem Hard Rocks a Catalunya? No. L'Anna Navarro [número dos de la candidatura] no ha vingut a Catalunya per buscar Hard Rocks, sinó empreses de semiconductors que l'Estat negocia a Màlaga".

Pel que fa a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el candidat de Junts ha defensat que la prioritat és que es gestioni des de Catalunya i que ara mateix "no està en condicions per ser l'aeroport que Catalunya necessitat". Ha dit que escoltarà les propostes que facin els "experts" per a prendre una decisió.

Habitatge

En la carpeta d'habitatge, el document pels 100 primers dies contempla la presentació d'una auditoria pública de les necessitats d'habitatge de Catalunya, reclamar a la SAREB la cessió dels 3.000 habitatges que té al país i "lluitar contra les ocupacions il·legals conflictives".

Canvis en l'administració

Finalment, Carles Puigdemont s'ha compromès a situar "professionals" en els graons intermedis de l'administració de la Generalitat, i no persones que responguin a interessos de partit o que practiquin el "sectarisme polític".