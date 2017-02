El Seat Ateca rep el Premi Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica i La Vanguardia

«La indústria de l'automoció ens ha donat una gran lliçó del que significa el funcionament de l'economia moderna». Amb aquestes paraules, Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda i Funció Pública, expressava la importància del sector de l'automòbil per al conjunt de la societat espanyola en la cerimònia de lliurament dels Premis Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica, editora de Regió7, i La Vanguardia 2017. La quinzena edició d'aquests guardons reunia de nou els principals protagonistes del món del motor estatal en un esdeveniment en què també es distingia la Xunta de Galícia amb el Premi Institucional del motor, i el pilot de ral·lis Albert Llovera amb la distinció de Nom del Motor.

El titular de la cartera d'Hisenda reafirmava la rellevància del món del motor per a l'entramat econòmic i social gràcies «al treball d'innovació i desenvolupament que realitzen els constructors d'automòbils, així com la indústria auxiliar i logística i tot el que repercuteix en el desenvolupament de les infraestructures». Un més que destacat camp d'acció en el qual també tenen el seu protagonisme les polítiques públiques que, tal com assegurava Montoro, «mantindran el seu suport a la indústria de l'automòbil a través de mesures que afecten les reformes laborals, d'aposta per la innovació tecnològica, que facilitin el finançament, que potenciïn les infraestructures i que incentivin a través de reformes tributàries la comercialització de vehicles cada vegada més segurs i eficients».

Així mateix, Cristóbal Montoro traslladava als assistents un missatge optimista amb la clara afirmació que «Espanya ha sortit de la crisi i l'automòbil ha estat una peça clau per a la recuperació gràcies a la creació d'ocupació i a la confiança que ha demostrat amb el mercat i el teixit empresarial espanyol».



Motor d'innovació

Per la seva banda, Javier Moll de Miguel, president de Prensa Ibérica, recordava que se celebrava la quinzena edició d'aquests premis, i feia un paral·lelisme entre l'evolució del món del motor i el de la comunicació, en què, al llarg d'aquests quinze anys, han tingut el «suport, credibilitat i confiança de les audiències de Prensa Ibérica i La Vanguardia, que aconsegueixen, de manera conjunta, els 2.1767.000 lectors en les seves capçaleres de paper i més de 24.600.000 usuaris únics mensuals» en els seus suports web. Uns canvis, els experimentats, que ens han portat a «transformar la forma amb la qual donem resposta a les nostres necessitats en tots els aspectes i en què les xarxes socials ens permeten un creixement exponencial, però també malauradament han facilitat la proliferació de rumors i notícies falses».

Javier Moll feia una contundent defensa d'una informació «lliure i independent totalment necessària per a una societat democràtica» que vulgui evitar «el creixement de totalitarismes populistes». En aquest sentit, el president de Prensa Ibérica citava el president nord-americà Thomas Jefferson amb la seva cèlebre frase «m'agraden més els somnis del futur que la història del passat», a la qual afegia «i el futur ja és aquí».

Mikel Palomera, director de Seat Espanya, també mostrava la seva satisfacció pel guardó obtingut pel Seat Ateca. Un model que «es presenta com el tercer pilar de l'estratègia de producte de Seat, al costat dels Ibiza i León, i que suposa el perfecte colofó en ser reconegut amb un premi que té un merescut prestigi». Al seu torn, Palomera mostrava el seu orgull pel fet de l'èxit comercial experimentat per l'Ateca, «un model dissenyat i desenvolupat al nostre país i que es presenta com el millor exemple de la marca Espanya i la capacitat d'innovació i tecnologia que som capaços d'elaborar».

Javier Godó, president del Grup Godó i del diari La Vanguardia, era l'encarregat de lliurar el Premi Institucional del Motor a Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia. El màxim dirigent de l'executiu gallec agraïa tant el fet de rebre aquest reconeixement com «el suport del sector de l'automoció per a l'economia gallega, a situar-se com una peça clau per a la indústria de la nostra regió i de tot l'estat espanyol». No en va, Núñez Feijóo destacava la rellevància de les xifres com «els 19.000 llocs de treball directes creats per la factoria del Grup PSA i la indústria auxiliar a Galícia, que al seu torn suposa el 15% del PIB de la comunitat». Unes xifres que parlen per si mateixes. Per la seva banda, el president gallec assegurava que «el futur està en el sector de l'automoció gràcies a la seva capacitat d'innovació en matèria de seguretat, disseny o protecció del medi ambient, aspectes en què els Centres Tecnològics, les universitats i els programes de formació professional desenvolupats a Galícia ocupen un lloc de protagonisme».

Per la seva banda, els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors també premiaven la trajectòria d'Albert Llovera. El pilot de ral·lis andorrà veia d'aquesta manera com es reconeixia el seu extens palmarès esportiu en el món de l'automoció. Llovera, que ha finalitzat recentment amb èxit una nova edició del Ral·li Dakar, agraïa a tots «els que han fet possible que jo estigui aquí», i alhora feia una crida a l'optimisme: «la distància entre el somni i la realitat és l'actitud, i si en la lluita diària trobem un buit per a la diversió i el somriure, podem aconseguir una vida molt millor». Albert Llovera és tot un exemple de superació personal. L'andorrà va tenir un accident d'esquí el 1985 que li va provocar una lesió medul·lar i l'obliga a desplaçar-se en cadira de rodes. Una situació que no ha estat un impediment perquè hagi destacat en esports adaptats com l'esquí, el bàsquet, així com en l'automobilisme, on ha participat en diverses edicions del mundial de ral·lis i en el dur i exigent Dakar.