Londres vol garantir els drets dels comunitaris

El ministre britànic per al Brexit, David Davis, va dir ahir que garantir els drets dels comunitaris que viuen al Regne Unit és una de les «prioritats» més urgents del govern, en presentar al Parlament l'esperat llibre blanc. Segons Davis, l'estratègia governamental estarà «guiada» pels principis anunciats per la líder tory el gener per aconseguir una «nova aliança, positiva i constructiva entre el Regne Unit i la UE».