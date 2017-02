Rajoy, Trump, Messi o la Pantoja intentaran salvar-se del foc de les Falles

Les figures satíriques dels presidents Mariano Rajoy i Donald Trump, dels socialistes Pedro Sánchez i Susana Díaz, de l'artista Isabel Pantoja, els futbolistes Messi i Cristiano i de la parella Preysler-Vargas Llosa són alguns dels ninots que opten a l'indult, el privilegi de no ser cremats en la nit de Sant Josep.

No s'escapen de la crítica fallera altres personatges rellevants de la vida política i social tant espanyola com de la Comunitat Valenciana com el rei Felip VI, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mónica Oltra; l'exalcaldessa Rita Barberá, el dirigent de Podem Pablo Iglesias, la cantant Isabel Pantoja i el seu fill Kiko Rivera o el cuiner Alberto Chicote.

L'Exposició del Ninot, un avançament dels temes i personatges de les falles de 2017, reuneix al Museu Príncep Felip de València a 760 figures o grups (ninots), un de gran i un altre infantil, per cadascuna de les 380 falles que es planten a la ciutat de València i pobles limítrofs, que a partir d'avui seran sotmesos a la consideració del públic, que amb el seu vot decidirà que únic grup o figura és indultat.

L'exposició, que romandrà oberta fins al 15 de març, reuneix una galeria de variats personatges, que els artistes fallers sotmeten a una deformació satírica o apologètica amb la finalitat de connectar amb l'espectador i aconseguir el vot per a l'indult.

Al llarg de 2.500 metres quadrats d'exposició, al cor de la Ciutat de les Arts i les Ciències, es pot contemplar una representació de Felip VI muntat en un cavall, parodiant el quadre eqüestre del príncep Baltasar Carlos pintat per Velázquez.

Rajoy, protagonista de diversos ninots, apareix conreant els brots verds de l'economia, encara que sense amagar les grans tisores.