Arresten un home per allotjar-se sense pagar en 17 hotels de luxe a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home de 39 anys que durant quatre mesos es va allotjar en 17 hotels de Barcelona, on gaudia de tota mena de luxes, utilitzava les instal·lacions, buidava el minibar i en marxava d'amagat sense pagar un euro.

Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació del cas, el sospitós, que ja va ingressar en presó preventiva per ordre del jutge, ha estafat suposadament 22.763 euros als 17 hotels en què es va allotjar entre el 10 d'octubre i el 31 de gener passat. L'home, de 39 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, va ser detingut per la Guàrdia Urbana dimarts passat, 31 de gener, després que un treballador d'un hotel de la capital catalana avisés la policia després de reconèixer un client que s'havia allotjat durant dotze dies sense pagar l'import de l'estada, un total de 1.606 euros.

La Guàrdia Urbana es va desplaçar a l'establiment i va detenir el presumpte autor de l'estafa. Arran de la detenció, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació, a partir dels objectes personals que portava el sospitós, entre els quals dues targetes d'accés a altres hotels. El Gremi d'Hotels de Barcelona va col·laborar en la investigació, amb la qual es va poder determinar que hi havia 17 hotels afectats, la majoria a la capital catalana i també a l'àrea metropolitana. Després d'analitzar les dades dels allotjaments, els Mossos van concloure que el detingut reservava habitacions per mitjà de pàgines web especialitzades, amb la qual cosa no aixecava sospites, i que aportava les dades d'una targeta sense fons.

Quan s'allotjava en un establiment, el detingut vivia amb tota mena de luxes i, segons els Mossos, també consumia els productes del minibar i utilitzava les instal·lacions de l'establiment, fins que fugia sense pagar ni un euro, i va deixar pendents de liquidar factures per un import global de 22.763 euros.