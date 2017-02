Errejón aposta per continuar el tàndem amb Iglesias a Podem

Pablo Iglesias i Íñigo Errejón van arrencar ahir la campanya per a Vistalegre II. Iglesias va reivindicar que sense el seu equip no és res i Errejón va demanar de preservar el «tàndem» que ha estat la fortalesa de la formació morada: la unió del número u i el número dos. El mateix dia i en actes gairebé solapats, Iglesias i Errejón van posar en escena les candidatures i les idees entre les quals hauran de triar en línia des d'ahir i fins dissabte vinent els inscrits de Podem.

Iglesias, que va congregar unes 200 persones en l'acte de presentació de la seva candidatura a la Fundación Diario Madrid, va demanar el vot per a la seva llista a la direcció del partit, que ell mateix encapçala a més de concórrer en la candidatura a secretari general. I ho va fer perquè «sense aquest equip jo no sóc res». Ho va dir al cap de poc que el secretari polític, Íñigo Errejón, demanés no distreure's en l'enfrontament i el debat de cares i que vinculés la força del partit al «tàndem» que formen ell i Iglesias, encara que ara discrepin en el rumb que cal seguir.

Una foto de tots dos quan no competien pel model de partit presidia l'escenari al cinema Palafox de Madrid, amb un aforament de 800 persones, on Errejón es dirigia als militants –també a les vàries desenes que van quedar-ne fora per falta d'espai: «ni una mala paraula sobre cap company», va aconsellar l'aspirant.

La foto a l'escenari del tàndem Iglesias-Errejón, presa el gener del 2015 en el millor moment de Podem, va provocar la reacció ràpida del cofundador del partit Juan Carlos Monedero a Twitter: «Podem no hauria de jugar a la mentida. Si guanya Errejón, és contra el projecte d'Iglesias. L'autèntic, no el de cartró».

Iglesias va insistir que la seva candidatura és la que «més s'assembla a Espanya», i això és la veritable «transversalitat» i no «assemblar-se als partits i els polítics de sempre». És la seva –va dir– la que garanteix que «la majoria s'imposi als oligarques» i, en una referència a l'equip d'Errejón, va afirmar que «la clau de Podem no són estratègies socials en un laboratori, sinó la veritat». Per contra, Errejón vol que Podem sigui ja útil, per convèncer els qui encara necessiten certeses i garanties, i no només els votants convençuts.



Pleguen errejonistes a Catalunya

La diputada de CSQP Jéssica Albiach, afí a Errejón, va renunciar ahir al càrrec que ocupava al consell de coordinació executiva de Podem Catalunya. Segons fonts properes, ho va fer per evitar l'acumulació de càrrecs. El secretari general a Catalunya, Albano Dante Fachin, també va apartar de la direcció l'errejonista Marc Bertomeu, cap del partit a Barcelona.