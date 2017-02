Espanya demanarà uns 308 milions de fons europeus per invertir en connexions

Espanya sol·licitarà fons europeus per un import proper als 308 milions d'euros per mitjà de l'actual convocatòria del Mecanisme Connectar Europa (CEF) corresponent al 2016, amb l'objectiu de finançar 47 projectes de transport que suposarien una inversió total superior als 500 milions d'euros. El ministeri de Foment va informar ahir, mitjançant un comunicat, que ja ha donat l'aprovació a la proposta espanyola que sol·licita fons del CEF per subvencionar el 44 % de 47 projectes.

La proposta de les empreses espanyoles inclou el pla de reobertura del ferrocarril Pau-Canfranc i la connexió viària de la A-62 espanyola amb la IP5 portuguesa, a més de projectes de millora de la gestió del trànsit aeri o d'impuls de la infraestructura de subministrament d'energies alternatives en el transport. A més, també farà plans per augmentar la seguretat del transport ferroviari en les línies del nord-oest de la península i als corredors Atlàntic i Mediterrani, així com projectes d'Autopistes del Mar o relacionats amb sistemes intel·ligents de transport en carretera. S'estima que les ajudes seran aprovades de forma definitiva el proper mes de juliol.

El CEF és un instrument de la Unió Europea que finança projectes d'interès comú de les xarxes transeuropees de transports, telecomunicacions i energia i el pressupost per a aquesta convocatòria ascendeix a 840 milions d'euros per a tot Europa, que serviran per apujar l'eficiència i la sostenibilitat del transport i fomentar-ne la intermodalitat, entre altres coses.