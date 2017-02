Retirats diversos lots d'aspirina C efervescent

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat de la retirada de diversos lots d'aspirina C efervescent per un problema en els envasos, tot i que no hi ha evidències que la qualitat del fàrmac s'hagi vist afectada.

En un avís al seu web, la Aemps indica que es tracta de l'Aspirina C 400 mg / 240 mg en comprimits efervescents en els envasos de 10 i de 20, a més de Actron compost, un fàrmac amb àcid acetilsalicílic que té paracetamol i cafeïna, tots dos de Bayer.

Segons l'alerta, la retirada es deu a una "possible alteració d'una de les propietats del material de condicionament primari que podria causar petits orificis en el citat material".

Fonts d'aquest organisme, dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, han explicat en declaracions a Efe que el medicament s'envasa amb un material que està compost per diverses capes i una d'elles es compon d'alumini.

En una investigació interna de la companyia, afegeixen les fonts, s'ha comprovat que, tot i complir totes les especificacions, la qualitat de la capa d'alumini, en un uns determinats lots del medicament, "tenia alterades les seves propietats d'elongació".

Durant la revisió, el fabricant no ha identificat aquests problemes en els lots comercialitzats a Espanya i la retirada és una mesura de precaució perquè que s'han utilitzat els mateixos materials amb el defecte.

A causa d'aquest problema, en el procés de confecció del material de condicionament ha pogut originar "petits orificis en aquesta capa d'alumini", amb el que era possible que es produís "una alteració de l'aspecte físic del producte i potencialment podria produir la seva degradació prematura ".

Per això, s'han retirat del mercat totes les unitats distribuïdes de diversos dels lots i es tornaran al laboratori per les vies habituals. A més, les comunitats autònomes han de fer un seguiment de la retirada.