El salari mitjà de la dona a Espanya està al mateix nivell d'Eslovènia i Xipre

El salari mitjà mensual de les dones espanyoles se situa gairebé al mateix nivell que el de Xipre i Eslovènia i l'esforç de despesa que fan a la cistella de la compra és similar al dels països de l'Europa de l'Est, segons es desprèn d'un informe sobre bretxa salarial elaborat per la UGT. L'estudi fet pel sindicat constata que les dones europees reben salaris més baixos que els homes en tots els països de la Unió Europea i en la majoria dels sectors, i a més han de dedicar un percentatge més alt de diners que els homes per fer la seva compra setmanal d'alimentació.

Així, les dones a Espanya tenen un salari mitjà mensual de 1.813 euros davant els 2.166 euros dels homes, i mentre que les primeres dediquen 178 euros a la cistella de la compra (el 10 %), els homes hi destinen el 8,2 % . Les dones eslovenes, amb un salari mitjà inferior al de les espanyoles, destinen el 10,10 % a les despeses bàsiques d'alimentació, mentre que les poloneses hi destinen el 13,4 %, les eslovaques el 18,8 % i les romaneses el 22 %. En un sentit contrari, el salari mitjà de les dones daneses és de 3.804 euros el mes (més del doble que el de les espanyoles) i destinen a la cistella de la compra el 6,6 %; les sueques, el 8 %; les irlandeses, el 7 %, i les alemanyes, el 7 %.

Les dones d'aquests països tenen totes sous mitjans superiors als de les dones espanyoles, de manera que la investigació de la UGT nega que en un país amb salaris baixos el nivell de vida també sigui més baix i requereixi menys despesa per pagar productes essencials. «Hem comprovat com més inferiors siguin els salaris, més esforços s'han de fer a l'hora de la compra», va assenyalar la vicesecretària general de la UGT, Cristina Antoñanzas, que va afegir que «d'un total de 21 països de la UE, Espanya ocupa el setè pitjor lloc en aquesta bretxa».