Arresten una dona per obligar la seva filla de 13 anys a prostituir-se

La Policia Nacional ha detingut a Almeria la mare d'una nena de 13 anys que presumptament va permetre que la seva filla es prostituís per així pagar-li el tabac i l'alcohol, així com també un home de 59 anys acusat de mantenir relacions sexuals amb la menor. La Comissaria d'Almeria va informar que a la dona, de nacionalitat russa i que va quedar en llibertat amb càrrecs, se li imputa abandonament de família, mentre que l'home, JMSP, qui tenia antecedents previs per abusos sexuals, és investigat per corrupció de menors i abús sexual, i el jutge va decretar per a ell presó comunicada i sense fiança. La investigació policial es va iniciar arran d'una informació confidencial sobre una dona que oferia a homes la companyia de la seva filla de 13 anys a canvi de 15 o 20 euros, alcohol, tabac o menjar.

Els agents van desplegar un dispositiu sobre la menor i el seu germà de 9 anys i van comprovar que estaven sense escolaritzar, en estat d'abandonament i que passaven la major part del temps deambulant pels carrers d'Almeria.

Segons la Policia Nacional, la nena era obligada per la seva mare a responsabilitzar-se del seu germà i a proveir-la tots els dies d'alcohol i tabac, fet pel qual ha estat arrestada com a presumpta autora d'un delicte d'abandonament de família. Així mateix, els policies van comprovar que la víctima es veia amb un home de 59 anys que ja tenia antecedents per abusos sexuals a menors i que va ser detingut. Els dos germans van ser traslladats a un centre de protecció de menors.

Posteriorment, els investigadors van tenir coneixement de l'existència d'un empresari de l'hostaleria que hauria tingut treballant la nena en el seu comerç durant uns quinze dies a canvi de cinc euros diaris.