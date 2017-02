Les proves de la selectivitat mantindranla mateixa estructura

El departament d'Empresa i Coneixement va anunciar ahir que les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del 2017 mantindran «la mateixa estructura d'edicions anteriors» i no aplicaran el model de revàlida del govern central.

El departament va afirmar que «Catalunya ha defensat el manteniment d'aquestes proves», i va recordar que s'havia anunciat «reiteradament» que la revàlida «no tindria efectes» per a les proves del 2017 a Catalunya. El govern va aprovar el 2013, només amb els vots del PP, la LOMCE, que incloïa canviar les proves d'accés a la universitat per avaluar assignatures de primer i segon de batxillerat, a més de donar llibertat a les universitats per establir els seus criteris d'admissió. Universitats i Govern havien assegurat mantenir la continuïtat de les PAU i rebutjar la revàlida de la LOMCE en un acord signat en el Consell Interuniversitari. Des del desembre, el govern central ha aprovat diverses iniciatives legislatives que han deixat en suspensió els efectes acadèmics del model revàlida.

Un canvi que sí que es donarà en les pròximes PAU consisteix a aplicar de la mateixa manera la normativa ortogràfica actual i anterior en les correccions de les proves de català, una dualitat que es mantindrà fins al 2020.