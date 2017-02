Un empresari afirma que el van obligar a cobrar una feina d'intermediació a través de Jordi Pujol júnior

L'empresari andorrà Josep Duró va declarar al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que l'empresa Isolux el va obligar a cobrar a través de Jordi Pujol «júnior» la feina d'intermediació que va fer perquè aquesta societat aconseguís un contracte a Gabon. Duró va declarar ahir com a testimoni per videoconferència des d'Andorra, on resideix, sobre els diners que van cobrar ell i el seu cosí Pierre, que viu a Gabon, per aconseguir a Isolux, l'any 2000, un contracte de construcció de xarxes elèctriques a Gabon, per la qual cosa el més gran dels Pujol també va rebre 650.000 euros en concepte d'intermediació.

Segons fonts presents en la declaració, Duró va dir que Jordi Pujol els va posar en contacte amb Isolux per veure si l'empresa tenia possibilitat de negoci al país africà i, a partir de llavors, els cosins Duró van començar a moure els seus contactes allà. Després de parlar amb ministres del Gabon, el govern d'allà va concedir a l'empresa espanyola el contracte per instal·lar-hi xarxes elèctriques.

Per la intermediació, es va pactar que els Duró i Pujol rebessin una comissió, de la qual aquest últim es quedaria el 18% (650.000 euros), tot i que, segons el testimoni, «júnior» no va fer cap treball relacionat amb el projecte. Així, va relatar que Jordi Pujol fill va estar tres vegades a Gabon per reunir-se amb ells i després s'interessava pel transcurs de les gestions, però no va intermediar realment amb les autoritats del país africà.

Un cop Isolux va aconseguir el contracte, l'empresa va obligar els Duró a cobrar la seva comissió a través de Jordi Pujol fill, al·legant que, com la seva empresa era andorrana, podia portar-los problemes, va sostenir el testimoni. Així, Isolux va transferir tots els diners a «júnior» i després ell els va ingressar als Duró en un compte que tenia un d'ells a Gabon.