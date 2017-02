Fillon demana que anul·lin la seva causa perquè violaels seus drets fonamentals

Els advocats del candidat conservador a la presidència francesa, François Fillon, i de la seva esposa Penelope van demanar ahir que s'anul·li la causa per corrupció contra el seu client en considerar que «viola els seus drets fonamentals».

«Hem demanat a la Fiscalia Nacional Financera que abandoni la investigació», va indicar l'advocat de Fillon, Antonin Lévy, en una roda de premsa. El lletrat va assenyalar que aquesta instància, creada per petició del president francès, François Hollande, després de l'aparició del primer cas de corrupció en el seu Govern per dedicar-se de manera específica a aquests delictes, no és competent per investigar les tasques d'un parlamentari en l'exercici de les seves funcions. La Fiscalia Financera investiga les possibles irregularitats en el suposat treball que van exercir l'esposa i dos dels fills de Fillon com a assistents parlamentaris seus, revelades pels mitjans i que han fet caure en les enquestes el candidat conservador. Però els advocats de Fillon han assenyalat que el delicte de desviament de fons «no pot ser retret a un parlamentari per a l'exercici de les seves funcions».