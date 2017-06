Un congressista republicà, ferit en un tiroteig a Virginia

Quatre persones han resultat ferides, entre elles el congressista republicà Steve Scalise, per trets realitzats a primera hora del matí d'aquest dimecres mentre jugaven al beisbol en un camp a la localitat nord-americana d'Alexandria, a l'estat de Virginia, molt propera a la capital, Washington.

La policia d'Alexandria ha informat que l'autor dels trets ja ha estat detingut i no suposa una amenaça. En declaracions a la premsa, el cap del cos, Michael Brown, ha explicat que en total hi ha quatre ferits que han estat traslladats a l'hospital tot i que ha rebutjat dir la identitat d'aquests o de l'agressor, que també està ferit.

Brown ha indicat que la policia ha estat alertada pels trets a l'Eugene Simpson Stadium Park a les 7.09 i que els agents hi van arribar tres minuts després. Dos dels policies van obrir foc contra l'assaltant. Segons la informació oferta per testimonis, anava armat amb un fusell i hauria realitzat fins a 50 trets. Fonts consultades per la cadena CNN han apuntat que es tracta d'"un atac deliberat".

Segons han precisat a la cadena CBS fonts del Congrés, els ferits són Scalise i dos policies que formaven part de la seva escorta. També ha resultat ferit un assessor d'un altre congressista. Scalise, coordinador de la majoria republicana a la Cambra de Representants, que ha estat disparat al maluc i ha hagut de ser intervingut quirúrgicament.

El president nord-americà, Donald Trump, ha indicat en un comunicat que tant ell com el seu vicepresident, Mike Pence, estan al corrent dels fets i ho estan seguint de prop. "Estem profundament entristits per aquesta tragèdia", ha afirmat en un comunicat.