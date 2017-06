El Govern crearà una borsa voluntària de treballadors per fer el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat avui que "ningú no serà forçat a res" en l'organització del referèndum independentista, per al qual el Govern obrirà una bossa de voluntaris, que podran ser funcionaris o no, amb la finalitat que exerceixin com a "agents electorals".

A la sessió de control al Govern al Parlament, Puigdemont ha insistit que a final del present mes presentarà tots els detalls tècnics per organitzar la consulta sobiranista, que se sustentarà sobre lleis de transitorietat jurídica i de referèndum, sense oferir nous detalls.

El president de la Generalitat ha criticat la "polèmica artificial i interessada" plantejada per l'oposició sobre la participació dels funcionaris en el referèndum.

Ha assegurat en aquest sentit que, amb l'actual llei vigent, el Govern no "designa" funcionaris en els processos electorals i ha asseverat que tampoc no ho farà en el referèndum de l'1 d'octubre: "Ningú no serà forçat a res", ha remarcat.

El president català ha explicat que obriran "una bossa perquè els que vulguin, funcionaris o no, es puguin apuntar perquè el Govern els acrediti com a agents electorals en el referèndum, per donar garantia al procés".

Puigdemont ha assegurat que la llei electoral vigent no indica que els funcionaris hagin de participar en els processos electorals, sinó que parla de "representants de l'administració", que pot coincidir que siguin empleats públics, encara que no necessàriament, ha esgrimit