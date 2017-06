Un crític amb Trump fereix un líder republicà i quatre persones més

Un dels líders dels escons republicans al Congrés nord-americà, dos assessors legislatius i dos policies van resultar ferits després que un atacant armat, crític amb el president Donald Trump, irrompés a trets en un entrenament de beisbol a Alexandria (Virgínia).

James T. Hodgkinson, de 66 anys i natural de l'estat d'Illinois, va ser abatut i va morir a l'hospital després d'iniciar un tiroteig a les 07.00 del matí hora local en una trobada de més d'un vintena de membres republicans del Congrés per preparar un partit de beisbol benèfic.

El congressista Steve Scalise, representant de Louisiana i el tercer republicà de major rang a la Cambra de Representants dels EUA, va rebre un tret al maluc i es troba en condició estable, tot i que està sent operat, segons va informat la seva oficina.

Dos assessors de congressistes republicans, Zachary Barth i Matt Mika, que s'entrenaven en un camp de beisbol exterior en un plàcid veïnat d'Alexandria, van rebre també impactes de bala, mentre que dos membres de la seguretat del Capitoli van resultar ferits en respondre a l'atacant.

«L'atacant ha mort», va anunciar Trump en una breu compareixença des de la Casa Blanca, en to mesurat i tot just 4 minuts després, des de la Casa Blanca. Trump va cridar a la unitat política i va lloar la tasca dels policies del Capitoli, encarregats de la seguretat del Congrés i que fan la tasca de guardaespatlles dels membres del rang més alt. «Podem tenir les nostres diferències, però en temps com aquests va bé de recordar que tots els que serveixen al nostre Capitoli hi són perquè estimen el seu país. Som més forts quan estem units i quan treballem junts pel bé comú», va dir el president.

El fet que Scalise, pel seu rang, tingués protecció de policies armats va poder ser essencial per evitar que Hodgkinson, un ferm crític de Trump a les xarxes socials i voluntari de l'aspirant Bernie Sanders en les primàries demòcrates, pogués matar algú.

El cap de Policia d'Alexandria, Michael Brown, va assegurar que els agents d'aquesta localitat veïna de Washington van rebre les primeres trucades del tiroteig nou minuts després de les 07.00 del matí i es van presentar a la zona en tan sols tres minuts.

Congressistes que estaven preparant el partit benèfic de demà contra els demòcrates, una de les poques mostres d'unitat bipartidista a Washington, van indicar que el tirador va continuar disparant després d'arribar a Scalise, que s'arrossegava per allunyar-se dels continus trets a prop d'on ell era. Un cop el foc creuat va parar, els mateixos participants van acudir a l'auxili dels ferits i van aplicar torniquets, fins que les ambulàncies i un helicòpter van completar l'evacuació. En una declaració en el ple del Senat, el senador Sanders va confirmar que «aparentment» l'atacant va ser voluntari en la seva campanya i es va declarar «fastiguejat» per un succés que va qualificar de «menyspreable». Testimonis van indicar a la CNN que, abans de començar el tiroteig, Hodgkinson va preguntar al centre esportiu d'Eugene Simpson si els que s'entrenaven eren republicans.

La FBI va prendre el lideratge en la investigació del succés perquè va afectar membres del Congrés. No obstant això, Tim Slater, l'agent encarregat del cas, va indicar en roda de premsa als afores de la zona de l'atac que «és massa aviat» per assegurar amb confiança que l'atacant tenia com a intenció matar membres republicans.