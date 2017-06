Menys persones en situació irregular però en pitjors condicions

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, va constatar que «cada any hi ha més persones immigrades que surten de la irregularitat», tot i que va advertir que la situació dels que segueixen en situació irregular és «cada cop més complicada».

En una entrevista, Amorós va explicar que les sol·licituds d'informes per a l'arrelament social segueixen «lleugerament a la baixa», com mostren les últimes dades disponibles, les del primer trimestre d'aquest any, mentre que les peticions per a reagrupament familiar es mantenen «bastant estables».

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania va apostar per obrir un debat a Catalunya per un Pacte per la Interculturalitat.

Amorós va recordar que l'última regularització massiva es va produir l'any 2005, de manera que «hi ha gent que fa molts anys que viu en la irregularitat».

Conjuntament amb 25 ajuntaments, s'està treballant en un programa per detectar persones que faci anys que estan en aquesta situació.

Els sol·licitants d'informes d'arrelament procedeixen majoritàriament del Marroc (17,3%), del Pakistan (13,5%) i d'Hondures (11,6%), tots ells amb més de 300 sol·licituds d'informes acreditatius de la seva integració.

Pel que fa al perfil, la majoria tenen entre 33 i 44 anys i els homes continuen sent majoritaris (60,4%), tot i que han perdut una mica de pes respecte al 2016.

Pel que fa als informes d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar, durant el primer trimestre d'aquest any se n'han tramitat un total de 2.758, el 7,7% més que en el mateix període de l'any passat però lleugerament per sota del quart trimestre del 2016.