Els musulmans són l'objectiu del quart atac terrorista consecutiu al Regne Unit

La comunitat musulmana es va convertir ahir en l'objectiu del quart atemptat terrorista que pateix el Regne Unit en només quatre mesos, on una persona va morir i deu van ser ferides, dues de gravetat, en un atropellament a les portes d'una mesquita de Londres. Aquest atac, després de tres consecutius assumits pel grup gihadista Estat Islàmic, gira l'amenaça terrorista a l'islamofòbia i carrega un nou pesar sobre la societat britànica, commocionada també per l'incendi d'un edifici la setmana passada, en què es dóna per mortes, fins ara, unes vuitanta persones.

Tot això aguditza la inestabilitat política del país, ja que la primera ministra, Theresa May, ultima amb prou feines un govern en minoria amb els unionistes nord-irlandesos del DUP, una situació de debilitat en què es va emprendre ahir a Brussel·les la negociació del Brexit, o sortida del Regne Unit de la Unió Europea. L'incident va tenir lloc al final de les pregàries del mes sagrat del ramadà, quan una furgoneta blanca va atropellar diversos feligresos que abandonaven el temple al carrer Seven Sisters, pròxima a Finsbury Park, al nord de la ciutat.

El subcomandant Neil Basu, de la Policia Metropolitana de Londres, va apuntar després que la persona que va morir en el succés estava rebent primers auxilis abans que el camió atropellés els vianants, de manera que no se sabrà si la mort és conseqüència de l'atac terrorista fins que es dugui a terme l'autòpsia.

La policia va detenir un home blanc, corpulent i de 47 anys, que conduïa el vehicle i va actuar sol, i que va ser retingut per les persones que estaven als afores de la mesquita. Els mitjans locals van identificar aquest sospitós com Darren Osborne, un home casat i amb quatre fills que viu a Cardiff, la capital de Gal·les, on les forces de seguretat van escorcollar ahir un habitatge. El secretari d'Estat de Seguretat, Ben Wallace, va informar que l'agressor no estava fitxat per la policia, si bé va corroborar «un augment de la ultradreta» al país.

El Consell Musulmà del Regne Unit va qualificar l'incident de «violenta manifestació» d'islamofòbia, i el seu secretari general, Harun Khan, va sol·licitar un reforç urgent de la seguretat a les mesquites perquè quan conclogui el ramadà, el 24 de juny, començarà el festeig de la fi del dejuni. Diversos testimonis presencials van assegurar que l'atacant va cridar que volia matar musulmans quan va ser capturat pels agents.

Un, Abdulrahman Saleh Alamoudi, va relatar que estava amb un grup de fidels i que, en aquest moment, ajudaven un ancià que «havia caigut», potser a causa de la calor, quan la furgoneta es va dirigir cap a ells. «Ens va caure a sobre aquesta furgoneta gran. Crec que almenys deu persones van resultar ferides i, afortunadament, jo me n'he pogut escapar», va afirmar.

«Llavors, el tipus va sortir del furgoneta i va cridar: 'mataré tots els musulmans, mataré tots els musulmans', alhora que anava donant cops de puny», va relatar.